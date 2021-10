Roma come Charlottesville, prove tecniche di insurrezione? L’opinione di Alegi (Luiss) (Di martedì 12 ottobre 2021) Accadde a Charlottesville l’11 agosto 2017: un raduno della alt-right (la “destra alternativa”, anti-sistema), trasformatosi in scontri violenti conclusisi con l’investimento mortale di una donna di 32 anni da parte di un neonazista. Più che l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, da una prospettiva americana è questa prima immagine che viene in mente di fronte all’assalto di sabato sera alla sede Cgil e al policlinico Umberto I di Roma da parte di persone e formazioni di estrema destra unite dal rifiuto del Green Pass. Due i nessi: la violenza e, soprattutto, la difficoltà di prenderne le distanze da parte della destra “normale” o “moderata” o “di sistema”. ALL’INIZIO FU Charlottesville Charlottesville è sede tra l’altro della University of Virginia con un campus storico, progettato da Thomas Jefferson su modelli ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Accadde al’11 agosto 2017: un raduno della alt-right (la “destra alternativa”, anti-sistema), trasformatosi in scontri violenti conclusisi con l’investimento mortale di una donna di 32 anni da parte di un neonazista. Più che l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021, da una prospettiva americana è questa prima immagine che viene in mente di fronte all’assalto di sabato sera alla sede Cgil e al policlinico Umberto I dida parte di persone e formazioni di estrema destra unite dal rifiuto del Green Pass. Due i nessi: la violenza e, soprattutto, la difficoltà di prenderne le distanze da parte della destra “normale” o “moderata” o “di sistema”. ALL’INIZIO FUè sede tra l’altro della University of Virginia con un campus storico, progettato da Thomas Jefferson su modelli ...

