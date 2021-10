Questa foto non c’entra con l’evento per l’ambiente di ottobre 2021 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 2 ottobre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una strada colma di ragazzi e un cestino per i rifiuti pieno e circondato da cartacce lasciate per terra. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «uno dei tanti siparietti “eco-sostenibili” lasciati dopo la manifestazione a Milano in favore “dell’ecologia e la protezione dell’ambiente” sponsorizzata dal Drago e dal meglio della finanza speculativa internazionale». Il riferimento è alla manifestazione contro il cambiamento climatico, a cui ha partecipato anche l’attivista ambientale Greta Thunberg, svoltasi il 1 ottobre e il 2 ottobre a Milano. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La ... Leggi su facta.news (Di martedì 12 ottobre 2021) Il 2su Facebook è stata pubblicata unache mostra una strada colma di ragazzi e un cestino per i rifiuti pieno e circondato da cartacce lasciate per terra. Lo scatto è accompagnato da un commento, scritto chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «uno dei tanti siparietti “eco-sostenibili” lasciati dopo la manifestazione a Milano in favore “dell’ecologia e la protezione del” sponsorizzata dal Drago e dal meglio della finanza speculativa internazionale». Il riferimento è alla manifestazione contro il cambiamento climatico, a cui ha partecipato anche l’attivista ambientale Greta Thunberg, svoltasi il 1e il 2a Milano. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. La ...

