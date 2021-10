Per l' innalzamento dei mari rischiano di essere sommerse 50 città costiere 

Leggi su agi

(Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - Circa 50 grandicostiere nel mondo dovranno attuare “misure di adattamento senza precedenti” per evitare che l'aumento del livello del mare, dovuto all'delle temperature globali, inghiotta le loro aree popolate. È questo il risultato di un nuovo studio condotto da Climate Central, un gruppo di ricerca americano. L'analisi, in collaborazione con i ricercatori della Princeton University e del Potsdam Institute for Climate impact Research in Germania, ha mostrato come sarebbero questese il pianeta arrivasse a una temperatura media superiore di tre gradi celsius rispetto ai livelli pre industriali. Una situazione che potrebbe verificarsi, secondo le previsioni più pessimistiche, già nel 2060 o nel 2070, se le emissioni di gas serra dovessero continuare a salire anche dopo il 2050. Le infrastrutture ...