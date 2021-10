Milano, il Comitato No Green pass: sabato corteo in centro (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano - Dopo le tensioni al corteo di sabato scorso, il Comitato No Green pass Milano ha inoltrato alla Questura un preavviso di manifestazione da tenersi sabato 16 ottobre. Nella richiesta, che vede ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 12 ottobre 2021)- Dopo le tensioni aldiscorso, ilNoha inoltrato alla Questura un preavviso di manifestazione da tenersi16 ottobre. Nella richiesta, che vede ...

