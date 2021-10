Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari mercoledì 13 ottobre con Sinner (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto pronto per un’altra grande giornata di tennis nel deserto californiano. Prosegue il torneo di Indian Wells, che vede le donne già ai quarti di finale e gli uomini ancora gli ottavi. Il grande protagonista di giornata sarà Jannik Sinner, che sfiderà Taylor Fritz per un posto nei quarti. Match molto importante per l’altoatesino, a caccia di punti per le Atp Finals. In campo anche i suoi diretti concorrenti, vale a dire Ruud e Hurkacz. Spicca inoltre la presenza del numero uno del seeding Daniil Medvedev, opposto a Grigor Dimitrov. programma e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00 – Schwartzman vs Ruud A seguire – Medvedev vs Dimitrov Non prima delle 00.00 – Azarenka o Sasnovich vs Pegula Non prima delle 03:00 – Rogers o Fernandez vs Ostapenko A seguire – Monfils o Anderson vs Murray o Zverev Stadium 2 Dalle 20:00 – ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto pronto per un’altra grande giornata di tennis nel deserto californiano. Prosegue il torneo di, che vede le donne già ai quarti di finale e gli uomini ancora gli ottavi. Il grande protagonista di giornata sarà Jannik, che sfiderà Taylor Fritz per un posto nei quarti. Match molto importante per l’altoatesino, a caccia di punti per le Atp Finals. In campo anche i suoi diretti concorrenti, vale a dire Ruud e Hurkacz. Spicca inoltre la presenza del numero uno del seeding Daniil Medvedev, opposto a Grigor Dimitrov.e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00 – Schwartzman vs Ruud A seguire – Medvedev vs Dimitrov Non prima delle 00.00 – Azarenka o Sasnovich vs Pegula Non prima delle 03:00 – Rogers o Fernandez vs Ostapenko A seguire – Monfils o Anderson vs Murray o Zverev Stadium 2 Dalle 20:00 – ...

Advertising

TiebreaktennisI : Masters 1000 Indian Wells 2021: Berrettini si ferma. Sfuma il derby azzurro con Sinner - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells, Berrettini si improvvisa calciatore: stop perfetto e colpo di tacco (VIDEO) - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells 2021: uno spento Berrettini cede in due set a Fritz - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 INDIAN WEELS, BERRETTINI ELIMINATO AL 3° TURNO Lo statunitense Fritz vince in due set (6-4, 6-3… - infoitsport : Masters 1000 Indian Wells: Berrettini spento, Fritz gli strappa 4 volte il servizio e vince in due set -