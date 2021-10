L’Onu ostaggio delle dittature

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il Consiglio per i diritti umaniNazioni Unite ha approvato una risoluzione pro Durban 32 a 10. “Il razzismo dovrebbe essere affrontato in tutte le sue forme e, purtroppo, per troppo tempo le Nazioni Unite hanno minimizzato la piaga dell’antisemitismo”, ha detto l’inviato britannico Simon Manley al Consiglio di Ginevra. Appena il mese scorso, tutte le democrazie occidentali avevano boicottato l’evento dell’Assemblea generaleNazioni Unite a New York che aveva commemorato il ventesimo anniversario della controversa Conferenza mondiale contro il razzismo. Ora dieci paesi si sono di nuovo opposti alla risoluzione: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Ucraina e Regno Unito. Manley ha ragione ma non ha detto tutto. E’ solo parzialmente vero che le Nazioni Unite hanno minimizzato la piaga ...