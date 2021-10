Letta “Draghi sciolga Forza Nuova” (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quella è la strada da seguire e chiediamo al presidente Draghi di farlo. Ma noi abbiamo presentato una mozione perchè penso sia importante per il governo avere un ampio sostegno parlamentare rispetto a questa decisione. Deve esserci e sarebbe incomprensibile se non ci fosse”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il segretario del Pd Enrico Letta, in merito alla possibilità che il Governo Draghi con un decreto sciolga Forza Nuova.“Lanciamo un appello a tutti i partiti, non abbiamo intenzione di trasformare questo atto parlamentare in un atto di parte, non lo facciano nemmeno gli altri – spiega Letta -. Non vogliamo essere solo noi i guardiani della Costituzione. Ma, se ci costringeranno, lo saremo”.Quanto alle polemiche sulle parole del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Quella è la strada da seguire e chiediamo al presidentedi farlo. Ma noi abbiamo presentato una mozione perchè penso sia importante per il governo avere un ampio sostegno parlamentare rispetto a questa decisione. Deve esserci e sarebbe incomprensibile se non ci fosse”. Lo dice in un’intervista al quotidiano La Stampa il segretario del Pd Enrico, in merito alla possibilità che il Governocon un decreto.“Lanciamo un appello a tutti i partiti, non abbiamo intenzione di trasformare questo atto parlamentare in un atto di parte, non lo facciano nemmeno gli altri – spiega-. Non vogliamo essere solo noi i guardiani della Costituzione. Ma, se ci costringeranno, lo saremo”.Quanto alle polemiche sulle parole del ...

EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - Corriere : Letta: «Salvini problema per l’Italia. Gesto irresponsabile, vuole far saltare il banco» - vivereitalia : Letta 'Draghi sciolga Forza Nuova' - Nicolet39750675 : RT @AnnaTurano3: Contrastare il comunismo sovversivo di Draghi, Letta, Grillo , LEU , centri sociali, sardine solo in un modo : Berlusconi… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Draghi Forza Nuova, Draghi valuta decreto per scioglierla ma la maggioranza litiga sui neofascisti Questo lo ha detto Landini, autorizzato da Draghi che si è trattenuto per mezz'ora nelle stanze ... Letta s'infuria: 'È acqua fresca'. Nel Pd e nei 5 stelle s'arrabbiano: 'È una super - cazzola'. La ...

