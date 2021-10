Inter, rinnovo Lautaro: c’è la data per l’annuncio ufficiale. I dettagli (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Inter e Lautaro Martinez sono ormai a un passo dal mettere nero su bianco l’accordo per il rinnovo di contratto: ecco quando potrà essere annunciato Si avvicina sempre di più il giorno dell’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto a Lautaro Martinez. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana, presumibilmente nei giorni precedenti alla sfida con la Juventus, sarà annunciato il rinnovo fino al 2026: 6 milioni netti più bonus a stagione. Manca giusto un piccolo passaggio tecnico per l’ufficialità. Mettendo la firma, l’argentino ha dimostrato attaccamento al club: avrebbe potuto non autografare il contratto e aspettare l’occasione dal mercato, che prima o poi sarebbe arrivata. La società ha apprezzato la sua disponibilità, lui ha accolto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) L’Martinez sono ormai a un passo dal mettere nero su bianco l’accordo per ildi contratto: ecco quando potrà essere annunciato Si avvicina sempre di più il giorno deldeldi contratto aMartinez. Secondo La Gazzetta dello Sport, la prossima settimana, presumibilmente nei giorni precedenti alla sfida con la Juventus, sarà annunciato ilfino al 2026: 6 milioni netti più bonus a stagione. Manca giusto un piccolo passaggio tecnico per l’ufficialità. Mettendo la firma, l’argentino ha dimostrato attaccamento al club: avrebbe potuto non autografare il contratto e aspettare l’occasione dal mercato, che prima o poi sarebbe arrivata. La società ha apprezzato la sua disponibilità, lui ha accolto ...

