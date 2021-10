Il padre di Daniele Potenzoni non si arrende | “Ma la sera piango anche io”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ildinon puòrsi perché non può rassegnarsi alla scomparsa di suo figlio. Sono però già passati 6 anni, era il 10 giugno del 2015 eera a Roma accompagnato di chi doveva prendersi cura di lui. Papà Francesco ammette che non voleva farlo partire ma si è poi arreso. A Oggi è un altro giorno continua a ripetere la sua storia, sembra sereno ma continua a chiedere dov’è suo figlio, continua a chiedere aiuto per un ragazzo che è fragile.da piccolo era molto intelligente, è già stato dolorosorsi a una diagnosi che l’ha reso fragile e incapace di badare a se stesso. Francescoguarda il video di sua moglie, chiede di osservarla perché sua moglie fino a quando ha avuto ...

A 'Oggi è un altro giorno', trasmissione di Rai Uno, è intervenuto ildiPotenzoni , Francesco, per raccontare il dramma della scomparsa del figlio, del quale non si hanno notizie da sei anni. Il giovane era andato in gita a Roma con degli accompagnatori ...A Oggi è un altro giorno ildiPotenzoni confida le sue lacrime al buio ma deve essere duro per trovare suo ...