il Fmi spinge Piazza Affari in positivo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fmi spinge

Adnkronos

Una campagna sempre più serrata di opinione pubblicaper le sue dimissioni. Il motivo: ... proprio nel momento in cui ildeve gestire con oculatezza - oltre ai fondi ordinari - un pacchetto ...Oltre a un quadro politico sempre più incerto, è anche la situazione economica chenumerosi ... Già a metà maggio, sono state sospese le trattative con il Fondo Monetario Internazionale (), ...Il Fondo Monetario Internazionale abbassa leggermente le stime di crescita globale mentre la fiducia delle imprese tedesche è sotto le attese - Borse a due velocità ma il Ftse Mib avvicina la soglia p ...E' quanto si legge nel Global Financial Stability Report (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 ott - "I rischi per la stabilita' finanziaria sono stati contenuti finora, grazie alle politiche ...