Green pass, lo Stato deve pagare i tamponi ai lavoratori? Segui la diretta con Peter Gomez (Di martedì 12 ottobre 2021) Green pass, lo Stato deve pagare i tamponi ai lavoratori? L’analisi in diretta con il direttore Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021), loai? L’analisi incon il direttoreL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : Le manganellate della Polizia contro i cittadini che manifestavano liberamente sono una vergogna di Stato - SaggioYogurt : RT @autocostruttore: Secondo i sindacati il rientro previsto a partire da venerdì 15 espone i lavoratori a rischi elevati perché gli utenti… - eris_oje : RT @studentinogpUD: A Trieste una marea di gente, vaccinati e non vaccinati, tutti uniti contro il green pass. E i fascisti dove sono? #nog… -