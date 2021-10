Elettronica presenta il “grande futuro”. Con Baldoni, Di Maio, Giorgetti e Guerini (Di martedì 12 ottobre 2021) Elettronica festeggia i suoi primi settant’anni, e lo fa celebrando a Roma “una storia fatta di futuro”, costellata da successi di ricerca e innovazione al servizio della Difesa nazionale. Lo fa soprattutto offrendo una visione di “grande futuro”, con interventi di autorevoli esperti e addetti ai lavori. “L’azienda è un organismo vivente, ed è qualcosa che è necessario celebrare”, ha spiegato il presidente Enzo Benigni. “Date le difficili condizioni dell’anno vissuto, abbiamo deciso di fare qualcosa che rappresentasse il contributo di Elt al futuro”. L’EVENTO Per questo alle celebrazioni sono state invitate personalità diverse, provenienti dal mondo dell’industria e delle istituzioni ma anche dall’accademia e dal mondo dell’informazione. Sono intervenuti il ministro dello Sviluppo ... Leggi su formiche (Di martedì 12 ottobre 2021)festeggia i suoi primi settant’anni, e lo fa celebrando a Roma “una storia fatta di”, costellata da successi di ricerca e innovazione al servizio della Difesa nazionale. Lo fa soprattutto offrendo una visione di “”, con interventi di autorevoli esperti e addetti ai lavori. “L’azienda è un organismo vivente, ed è qualcosa che è necessario celebrare”, ha spiegato il presidente Enzo Benigni. “Date le difficili condizioni dell’anno vissuto, abbiamo deciso di fare qualcosa che rapsse il contributo di Elt al”. L’EVENTO Per questo alle celebrazioni sono state invitate personalità diverse, provenienti dal mondo dell’industria e delle istituzioni ma anche dall’accademia e dal mondo dell’informazione. Sono intervenuti il ministro dello Sviluppo ...

Advertising

mojosusan : RT @NicoNoteProject: Domenica 5 settembre 19h FIRENZE Museo Marino Marini :: NicoNote presenta:: DIVINE COMEDY PARADISO:: Canto XXXIII, Pa… - Grandangolo_PR : Vertiv presenta una nuova famiglia di UPS monofase con batterie agli ioni di litio - Elettronica Plus - ArtRadiost : RT @TonyLioci: Stasera alle 21.00 Globster presenta 'File Under'(30 nuove uscite di elettronica e sperimentazione in 90 minuti) e alle 22.3… - TonyLioci : Stasera alle 21.00 Globster presenta 'File Under'(30 nuove uscite di elettronica e sperimentazione in 90 minuti) e… - troll_627 : @pgmalusardi @elevisconti @GuidoCrosetto No c'è dell'altro. La capa del suo partito vuole il blocco navale dei disp… -

Ultime Notizie dalla rete : Elettronica presenta Trend Micro presenta Zero Trust Risk Insights ... implementa nuove capacità di analisi del rischio e presenta Zero Trust Risk Insights , la più ...così una regola di prevenzione o una patch La visibilità sull'utilizzo della posta elettronica è ...

Fotovoltaico, quanto durano gli inverter domestici e quando vanno sostituiti - ... in risposta ad un quesito che con una certa regolarità si presenta sui forum dedicati nei social media. "Tenendo conto che si tratta di apparecchiature di natura elettronica, potrebbero esserci ...

SRAM presenta Flight Attendant, l'elettronica arriva alle sospensioni e alla guarnitura MTB-VCO.COM MINI John Cooper Works Challenge Evo: velocità è la parola d’ordine Presentata durante l’ultimo weekend di gara del MINI Challenge al Mugello, la MINI John Cooper Works EVO è pronta ad accendere i motori in vista della prossima stagione ...

... implementa nuove capacità di analisi del rischio eZero Trust Risk Insights , la più ...così una regola di prevenzione o una patch La visibilità sull'utilizzo della postaè ...... in risposta ad un quesito che con una certa regolarità sisui forum dedicati nei social media. "Tenendo conto che si tratta di apparecchiature di natura, potrebbero esserci ...Presentata durante l’ultimo weekend di gara del MINI Challenge al Mugello, la MINI John Cooper Works EVO è pronta ad accendere i motori in vista della prossima stagione ...