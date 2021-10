Draghi al G20: ''In Afghanistan catastrofe umanitaria, mandato all'Onu per agire'' (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier italiano ha parlato in conferenza stampa al termine del vertice sulla crisi afghana: ''va impedito il collasso del Paese. Sulle donne non si torni indietro di 20 ... Leggi su today (Di martedì 12 ottobre 2021) Il premier italiano ha parlato in conferenza stampa al termine del vertice sulla crisi afghana: ''va impedito il collasso del Paese. Sulle donne non si torni indietro di 20 ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Palazzo_Chigi : #G20 #Afghanistan, Draghi: Invito tutti a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le molte d… - Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - QuartieriSilvia : RT @laura_ceruti: Un successo il G20 straordinario voluto da Draghi sulla situazione afghana, dove si è affermato di nuovo il multilaterali… - Moky_1988 : #Draghi,G20 #Afghanistan: 'Consapevolezza emergenza umanitaria è gravissima. E che c'è ancora gente che voleva usc… -