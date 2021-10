Advertising

TV7Benevento : Cisl: Letta 'piena solidarietà a segretario Fim Toscana'... - Agenzia_Dire : Il segretario del Pd, Enrico #Letta invita Matteo #Salvini e Giorgia #Meloni a partecipare alla manifestazione anti… - paolaparoletta : @matguidi Letta è un liberista coi socialisti. Figurati che gli frega di Stalin. P.s. (Il sindacato più 'grande' è la CISL). - consensoinforma : Silvia cacciata dall'aula di Filosofia dell'Universita' di #Bologna. Non aveva il #greenpass Questa e' l'Italia de… - Aldoamat1965 : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra oggi con i colleghi della Segreteria Confederale Cisl, #IgnazioGanga e #GiulioRomani, partecipa all’incontr… -

Ultime Notizie dalla rete : Cisl Letta

agenzia Impress

... Enrico. E oggi a rilanciare l'appello a non mancare alla manifestazione di sabato 16 ottobre della Cgil,e Uil è l'associazione nazionale partigiani. 'È giunto il momento di far sentire ...E si dà il caso che domenica si voti a Roma e in altre città e Cgil,e Uil convochino per 24 ... che a chiacchiere Enricovorrebbe lì, dovrebbe andare a raccogliere fischi? Ci sono mille ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Piena solidarietà al segretario della Fim Cisl Toscana ,Alessandro Beccastrini, per le gravi minacce ricevute. Avanti Alessandro, siamo con te! #FimCislToscana”. Così il s ...Una busta contenente un proiettile e una lettera anonima di minacce al segretario della Fim - Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini. E' quella recapitata ieri pomeriggio nella sede della Cisl Firenze - ...