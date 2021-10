Calcio: Wenger 'Buone possibilità fuorigioco automatico in Qatar' (Di martedì 12 ottobre 2021) L'ex manager dell'Arsenal: "E' la prossima evoluzione arbitrale" ROMA - Dopo la goal - line technology e il Var, ecco il fuorigioco automatico. Presente a Parigi nell'ambito delle 'Giornate dell'... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) L'ex manager dell'Arsenal: "E' la prossima evoluzione arbitrale" ROMA - Dopo la goal - line technology e il Var, ecco il. Presente a Parigi nell'ambito delle 'Giornate dell'...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Wenger: 'Il fuorigioco automatico potrebbe avvenire già ai Mondiali in Qatar' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - Wenger: 'Il fuorigioco automatico potrebbe avvenire già ai Mondiali in Qatar' - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIFA - Wenger: 'Il fuorigioco automatico potrebbe avvenire già ai Mondiali in Qatar' - napolimagazine : FIFA - Wenger: 'Il fuorigioco automatico potrebbe avvenire già ai Mondiali in Qatar' - apetrazzuolo : FIFA - Wenger: 'Il fuorigioco automatico potrebbe avvenire già ai Mondiali in Qatar' -