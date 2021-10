Amouranth dopo essere stata bannata da Twitch | Instagram e TikTok passa ai contenuti per adulti?

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 ottobre 2021) La famosa streamer diKaitlyn Siragusa, nota anche come "", èsimultaneamentedal'8 ottobre. Le ragioni sono ancora sconosciute, ma questa è la quinta volta chevienealmeno daclassificata come la streamerfemminile numero uno più vista nel terzo trimestre del 2021 con 12,1 milioni di visualizzazioni, e grazie alle varie piattaforme in cui è presente, i suoi guadagni sono molto alti. Leggi altro...