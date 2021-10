Afghanistan, le sfide del G20: diritti umani aiuti e pressione sui talebani (Di martedì 12 ottobre 2021) aiuti umanitari, libertà di movimento dentro e fuori il paese, lotta al terrorismo: questi i temi del G20 straordinario sull’Afghanistan di oggi 12 ottobre. Organizzato nell’ambito della Presidenza italiana, su iniziativa del premier Mario Draghi, riunirà in modalità virtuale capi di Stato e di Governo dei paesi ricchi, compreso il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. Obiettivo: affermare principi condivisi e stabilire le linee d’azione per un impegno comune nei riguardi di Kabul, in mano ai talebani dallo scorso agosto. Il G20 e le donne afghane Altra questione al centro dell’agenda sarà “la condizione femminile“, già definita da Draghi come “una priorità“. Per questo ministri e delegazioni del G20 non potranno non tener conto delle ultime dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 ottobre 2021)tari, libertà di movimento dentro e fuori il paese, lotta al terrorismo: questi i temi del G20 straordinario sull’di oggi 12 ottobre. Organizzato nell’ambito della Presidenza italiana, su iniziativa del premier Mario Draghi, riunirà in modalità virtuale capi di Stato e di Governo dei paesi ricchi, compreso il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi. Obiettivo: affermare principi condivisi e stabilire le linee d’azione per un impegno comune nei riguardi di Kabul, in mano aidallo scorso agosto. Il G20 e le donne afghane Altra questione al centro dell’agenda sarà “la condizione femminile“, già definita da Draghi come “una priorità“. Per questo ministri e delegazioni del G20 non potranno non tener conto delle ultime dichiarazioni del Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio ...

Advertising

cicciopuz : RT @MSF_ITALIA: 'La situazione oggi in #Afghanistan ci vede impegnati a garantire la continuità delle operazioni in un contesto di forte in… - ste_pax : RT @MSF_ITALIA: 'La situazione oggi in #Afghanistan ci vede impegnati a garantire la continuità delle operazioni in un contesto di forte in… - linofraschetti : RT @MSF_ITALIA: 'La situazione oggi in #Afghanistan ci vede impegnati a garantire la continuità delle operazioni in un contesto di forte in… - MSF_ITALIA : 'La situazione oggi in #Afghanistan ci vede impegnati a garantire la continuità delle operazioni in un contesto di… -