Abraham: “Segnare con il club è stupendo, ma farlo in Nazionale è unico” (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attaccante della Roma, Tammy Abraham, è stato protagonista con Sancho di una diretta sui canali ufficiali della Nazionale inglese. L’attaccante della Roma, ha raccontato le sue sensazioni del gol in Nazionale (sabato con Andorra) e delle prossime gare. Queste le sue parole: “Il gol con Andorra? Ho sfruttato le mie gambe lunghe ed ero sicuro che avrei trovato l’impatto col pallone. Segnare con il tuo club è una sensazione fantastica, ma Segnare per il tuo Paese è un altro tipo di sensazione, specie perché sono cresciuto guardando le grandi giocate dell’Inghilterra e ci avrei messo la firma per farle anche io, un giorno, ai massimi livelli. Alla fine è importante aiutare la squadra, il gol è sempre una bella sensazione, soprattutto per il duro lavoro che mi ha portato ai massimi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attaccante della Roma, Tammy, è stato protagonista con Sancho di una diretta sui canali ufficiali dellainglese. L’attaccante della Roma, ha raccontato le sue sensazioni del gol in(sabato con Andorra) e delle prossime gare. Queste le sue parole: “Il gol con Andorra? Ho sfruttato le mie gambe lunghe ed ero sicuro che avrei trovato l’impatto col pallone.con il tuoè una sensazione fantastica, maper il tuo Paese è un altro tipo di sensazione, specie perché sono cresciuto guardando le grandi giocate dell’Inghilterra e ci avrei messo la firma per farle anche io, un giorno, ai massimi livelli. Alla fine è importante aiutare la squadra, il gol è sempre una bella sensazione, soprattutto per il duro lavoro che mi ha portato ai massimi ...

