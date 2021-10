Valeri e Doveri fanno passo indietro | spazio a più giovani

Advertising

Così Paoloche, insieme a Daniele, esce dal gruppo degli arbitri Fifa per il 2022, proseguendo la propria carriera internazionale come 'video match official' . 'Quella di 'video match ..., assieme a Daniele, è uno dei due arbitri che proseguirà la propria attività internazionale come 'video match official', uscendo dal gruppo di arbitri Fifa per il 2022. Nella lista ...“Ho trovato una straordinaria umanità nel gruppo dirigente dell’Aia, a cominciare dal presidente Alfredo Trentalange e dal designatore Gianluca Rocchi. Mi hanno spiegato il loro orientamento nei tempi ..."Ho trovato una straordinaria umanità nel gruppo dirigente dell'Aia, a cominciare dal presidente Alfredo Trentalange e dal designatore Gianluca Rocchi". Così Paolo Valeri, in un'intervista al sito del ...