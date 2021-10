Un cadavere nella piscina del centro termale, dramma a Verbania: l'ipotesi choc sulla morte di Chiara (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una morte orribile, sconcertante, quella di Chiara Spigolon, che aveva solo 30 anni. La ragazza, residente a Milano, è morta annegata nella piscina di un centro benessere a Quarna Superiore, in provinbcia di Verbania. Una tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato. La Spigolon era andata da sola nel centro di meditazione e benessere Mandali: aveva ricevuto in regalo da alcuni amici un coupon per un accesso che durava tutto il fine settimana. A trovare il cadavere, all'interno della piscina termale, è stata un'altra cliente del centro benessere. Stando a una prima ricostruzione, la 30enne sarebbe stata stroncata da un malore che la avrebbe colta proprio mentre era in acqua. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Unaorribile, sconcertante, quella diSpigolon, che aveva solo 30 anni. La ragazza, residente a Milano, è morta annegatadi unbenessere a Quarna Superiore, in provinbcia di. Una tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di sabato. La Spigolon era andata da sola neldi meditazione e benessere Mandali: aveva ricevuto in regalo da alcuni amici un coupon per un accesso che durava tutto il fine settimana. A trovare il, all'interno della, è stata un'altra cliente delbenessere. Stando a una prima ricostruzione, la 30enne sarebbe stata stroncata da un malore che la avrebbe colta proprio mentre era in acqua. ...

Advertising

mepinkair : RT @TwittaLibro: ?? L'uomo del porto Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto noto viene ritrovat… - TwittaLibro : ?? L'uomo del porto Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto noto viene r… - Vincenz78441140 : @SabinoLamonaca @Misurelli77 È la stessa foto del cadavere di Moro nella Renault4. È storia. Ps, sono entrato in un… - blogsicilia : #notizie #sicilia Cadavere di una persona trovato nella piaggia a Balestrate - - vito_nunzio : @spighissimo .. chissà quanto frutta spartirsi le spoglie della propria patria, che sappia nasconderlo o meno. Chis… -