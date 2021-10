Traffico Roma del 11-10-2021 ore 11:30 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico ancora intenso è penalizzato dal maltempo sono molte strade cittadine sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente in carreggiata tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea l’uscita di Castel Giubileo in direzione quindi Nomentana ancora sul raccordo per Traffico intenso rallentamenti con coda tratti in carreggiata esterna dalla Laurentina all’uscita Romanina critica la situazione all’interno della galleria Giovanni XXIII all’uscita del tunnel in corrispondenza di via della Pineta Sacchetti c’è stato un incidente incidente che si ripercuote all’interno della galleria per chi proviene dallo stadio Olimpico migliorata la situazione sulla Flaminia restano code tra Labaro e il raccordo anulare dove c’è una riduzione di carreggiata per lavori e ciò ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 ottobre 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione Studio Stefano Baiocchiancora intenso è penalizzato dal maltempo sono molte strade cittadine sul Raccordo Anulare abbiamo code per incidente in carreggiata tra l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea l’uscita di Castel Giubileo in direzione quindi Nomentana ancora sul raccordo perintenso rallentamenti con coda tratti in carreggiata esterna dalla Laurentina all’uscitanina critica la situazione all’interno della galleria Giovanni XXIII all’uscita del tunnel in corrispondenza di via della Pineta Sacchetti c’è stato un incidente incidente che si ripercuote all’interno della galleria per chi proviene dallo stadio Olimpico migliorata la situazione sulla Flaminia restano code tra Labaro e il raccordo anulare dove c’è una riduzione di carreggiata per lavori e ciò ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - Hastagitalia : RT @romatoday: Pioggia, sciopero, cantieri e manifestazioni: il #trafficoroma al centro di Roma è da bollino rosso - romatoday : Pioggia, sciopero, cantieri e manifestazioni: il #trafficoroma al centro di Roma è da bollino rosso… -