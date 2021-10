Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: Cornelius e Selina tornano insieme (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il pubblico di Tempesta d'amore, a breve, assisterà alla sconvolgente scoperta di Selina che si renderà conto che Lars è suo marito Cornelius. Le anticipazioni tedesche della soap opera di Rete 4, infatti, segnalano che la Von Thalheim rimarrà scioccata quando verrà a sapere che il nuovo barman del Furstenhof è, in realtà, Cornelius dal momento che per molto tempo l'ha creduto morto. Questa scoperta aprirà scenari inaspettati per Selina e Christoph che, inevitabilmente, dovranno dirsi addio. Nel corso delle puntate italiane di Tempesta d'amore, stiamo assistendo all'incontro tra Selina e Lars e, benché l'uomo cerchi di mantenere segreta la sua identità, la donna sta cominciando ad insospettirsi ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il pubblico did', a breve, assisterà alla sconvolgente scoperta diche si renderà conto che Lars è suo marito. Ledella soap opera di Rete 4, infatti, segnalano che la Von Thalheim rimarrà scioccata quando verrà a sapere che il nuovo barman del Furstenhof è, in realtà,dal momento che per molto tempo l'ha creduto morto. Questa scoperta aprirà scenari inaspettati pere Christoph che, inevitabilmente, dovranno dirsi addio. Nel corso delle puntate italiane did', stiamo assistendo all'incontro trae Lars e, benché l'uomo cerchi di mantenere segreta la sua identità, la donna sta cominciando ad insospettirsi ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Tempesta d'amore - PRIMA TV su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: - gighea : RT @ClaudioKlarke: William Shakespeare Drammaturgo e poeta.? N.~domenica 26 aprile 1564 a Stratford-upon-Avon ???? 'L'amore è un faro che è… - gighea : RT @valeria_frezza: Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella-guida di ogni sperduta barc… - semprelibri : RT @ClaudioKlarke: William Shakespeare Drammaturgo e poeta.? N.~domenica 26 aprile 1564 a Stratford-upon-Avon ???? 'L'amore è un faro che è… - semprelibri : RT @valeria_frezza: Oh no! Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai; è la stella-guida di ogni sperduta barc… -