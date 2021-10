Serve prudenza con Filiberto Mastropasqua della Polizia infiltrato a Roma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Consiglio a tutti, sui social, di essere prudenti nel fare il nome di Filiberto Mastropasqua come infiltrato della Polizia di Stato, in occasione della manifestazione di sabato scorso a Roma contro il green pass. Tema, quello della protesta nella Capitale, che abbiamo affrontato in modo più leggero finora sul nostro sito e che, per forza di cose, richiede qualche riflessione extra oggi 11 ottobre. Già, perché nella gogna social è finito colui che è a capo del commissariato Prati, senza avere certezze sotto questo punto di vista. Perché conviene smetterla con Filiberto Mastropasqua della Polizia infiltrato a Roma Per quale motivo sento di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Consiglio a tutti, sui social, di essere prudenti nel fare il nome dicomedi Stato, in occasionemanifestazione di sabato scorso acontro il green pass. Tema, quelloprotesta nella Capitale, che abbiamo affrontato in modo più leggero finora sul nostro sito e che, per forza di cose, richiede qualche riflessione extra oggi 11 ottobre. Già, perché nella gogna social è finito colui che è a capo del commissariato Prati, senza avere certezze sotto questo punto di vista. Perché conviene smetterla conPer quale motivo sento di ...

