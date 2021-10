Serie A e non solo, 65 milioni di live stream su DAZN (Di lunedì 11 ottobre 2021) Audience globale a livelli record per DAZN. Come riporta SportsPro, la piattaforma ha registrato 65 milioni di live stream a livello globale nel primo weekend di ottobre, di cui 2,7 milioni in contemporanea, segnando un nuovo record per la società. Oltre alla Serie A in Italia, DAZN detiene i diritti anche per la Bundesliga in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) Audience globale alli record per. Come riporta SportsPro, la piattaforma ha registrato 65dillo globale nel primo weekend di ottobre, di cui 2,7in contemporanea, segnando un nuovo record per la società. Oltre allaA in Italia,detiene i diritti anche per la Bundesliga in L'articolo

Advertising

NetflixIT : Quando tuo fratello vuole un biscotto {\__/} ( • . •) / > ?? ma poi ti confessa di non aver ancora visto la tua ser… - Gazzetta_it : La svolta dopo il Milan: non solo gol, Locatelli si è preso la Juve in cinque mosse - ZZiliani : Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA. #Bonucci - PaluzzoM : Post guardazione episodio di Natale di Ted Lasso e credo sia uno dei più belli episodi visti finora. Questa è una… - ohitsagvllvgher : RT @onlys0f: ho finito shameless e scrivo questo con le lacrime agli occhi. non sarò mai troppo grata a questa serie per tutto ciò che mi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie non Basket, i migliori italiani della 3giornata di Serie A: derby da protagonista per Gentile, Bortolani sempre più leader a Treviso Non delude le aspettative con una partita fenomenale da 25 punti. E' l'ultimo a mollare di una Varese che sfiora l'impresa contro Milano, complice davvero un Gentile superlativo. Nicolò Melli (A - X ...

Masters1000 Indian Wells, Jannik Sinner e Matteo Berrettini sognano il derby. Ma prima due ostacoli americani... I due ora dovranno vedersela contro due avversari statunitensi: Sinner sfiderà la testa di serie n.20 John Isner , mentre il n.7 del mondo giocherà contro il n.31 del seeding Taylor Fritz . ...non ...

Squid game, serie sudcoreana hit globale di Netflix ANSA Nuova Europa Una Nadef col passo del gambero Gli ultimi dati sull’andamento dell’economia non solo nel nostro Paese ma a livello internazionale evidenziano l’accavallarsi di problematiche a fronte delle quali tanto la politica economica della Ue ...

Il Benevento perde Lapadula Gianluca Lapadula non sarà a disposizione del Benevento per la ripresa del campionato di Serie B, in programma domenica contro la Cremonese alle 14. Il bomber dei giallorossi, già a segno 4 volte in c ...

delude le aspettative con una partita fenomenale da 25 punti. E' l'ultimo a mollare di una Varese che sfiora l'impresa contro Milano, complice davvero un Gentile superlativo. Nicolò Melli (A - X ...I due ora dovranno vedersela contro due avversari statunitensi: Sinner sfiderà la testa din.20 John Isner , mentre il n.7 del mondo giocherà contro il n.31 del seeding Taylor Fritz . ......Gli ultimi dati sull’andamento dell’economia non solo nel nostro Paese ma a livello internazionale evidenziano l’accavallarsi di problematiche a fronte delle quali tanto la politica economica della Ue ...Gianluca Lapadula non sarà a disposizione del Benevento per la ripresa del campionato di Serie B, in programma domenica contro la Cremonese alle 14. Il bomber dei giallorossi, già a segno 4 volte in c ...