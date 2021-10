Recensione Kingston SSD XS2000 | portatile e veloce

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 ottobre 2021) In questa articolo andremo a vedere ladell’ SSD. Nel taglio da 500 GB questo hard diskè riuscito a colpirci in più di un’occasione. Scopriamo insieme il perchéè da sempre fra le aziende che spiccano se si parla di storage. Siamo sicuri che chiunque ha almeno un dispositivo di archiviazione firmato dalla casa californiana. Con i file che crescono a dismisura per quantità e dimensioni lo spazio di archiviazione non basta mai. Ovviamente serve anche velocità e robustezza. Alle qualità appena descritte aggiungete la possibilità di sfruttare un collegamento USB di tipo C che ci offre la possibilità d’interfacciarci con il nostro smartphone e avrete la ricetta tecnologica di questoSSD ...