Radio Radio chiede a Michetti di arrendersi per il ballottaggio: "Enrico, getta la spugna" (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Enrico lascia stare: Roma è cosa loro. Fanno di tutto per attaccarti. Lascia stare". Dai microfoni di Radio Radio, l'emittente romano che ha lanciato Enrico Michetti, questa mattina è partito l'appello alla resa. A lanciarlo Ilario Di Giovambattista, patron di Radio Radio e da sempre sponsor del candidato di centrodestra. Durante la trasmissione Accarezzami l'anima, uno spazio mattutino che prima era occupato da Michetti, Di Giovambattista si è rivolto a Michetti. Gli ha consigliato di gettare subito la spugna. Perché tutto complotta contro il tribuno. A partire dai giornali, che lo attaccherebbero in modo strumentale com'è avvenuto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) "lascia stare: Roma è cosa loro. Fanno di tutto per attaccarti. Lascia stare". Dai microfoni di, l'emittente romano che ha lanciato, questa mattina è partito l'appello alla resa. A lanciarlo Ilario Di Giovambattista, patron die da sempre sponsor del candidato di centrodestra. Durante la trasmissione Accarezzami l'anima, uno spazio mattutino che prima era occupato da, Di Giovambattista si è rivolto a. Gli ha consigliato dire subito la. Perché tutto complotta contro il tribuno. A partire dai giornali, che lo attaccherebbero in modo strumentale com'è avvenuto ...

