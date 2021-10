“Perché il mio fratellino è disabile?”| La risposta che non ti aspetti (Di lunedì 11 ottobre 2021) Molto spesso di fronte a una sofferenza innocente ci chidiamo Perché Dio la permetta. Ma la risposta dell’arcivescovo a una bambina di sei anni è a dir poco sorprendente. L’aneddoto è stato condiviso dal vescovo Joseph Kurtz durante un’intervista a News In Depth, programma televisivo americano della Cbs. La bambina che ha posto la domanda L'articolo “Perché il mio fratellino è disabile?” La risposta che non ti aspetti proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 11 ottobre 2021) Molto spesso di fronte a una sofferenza innocente ci chidiamoDio la permetta. Ma ladell’arcivescovo a una bambina di sei anni è a dir poco sorprendente. L’aneddoto è stato condiviso dal vescovo Joseph Kurtz durante un’intervista a News In Depth, programma televisivo americano della Cbs. La bambina che ha posto la domanda L'articolo “il mio?” Lache non tiproviene da La Luce di Maria.

Advertising

CarloCalenda : Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo person… - NicolaPorro : Sulla #riformacatasto ci stanno prendendo per i fondelli. Ecco perché nel mio editoriale su @ilgiornale ?? - LucaBizzarri : @oraize No. Anzi se il vaccino fosse davvero “pericoloso” (e non lo è) e “poco utile” (e non lo è), il mio giudizio… - porcobioo : ma non cagate il cazzo al mio protetto penna calamaio perché vi spaccooooo - ikigaiivanner : @ME0WR0CKSTAR io invece sono nata da due genitori rumeni ma mio babbo quello biologico se n'è andato quando ero pic… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mio Inaugurata la Snoezelen Room alla Scuola Primaria Petrarca ... il mio primo obiettivo è stato l'inclusione. Da oltre vent'anni, mattoncino su mattoncino, abbiamo portato progetti e possibilità per i ragazzi con bisogni speciali, abbattuto barriere, perché ...

Alessandra Nunzia Schilirò: sospesa dal servizio la vicequestore No Green Pass Ecco perché Alessandra Schilirò è stata sospesa dal servizio in polizia In occasione d ell'ultima ...perseguitata e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il mio ...

"Nessuno mi affitta casa perchè porto il velo". La denuncia di Tasnim Ali, influencer che racconta la sua cultura su TikTok Repubblica Roma ... ilprimo obiettivo è stato l'inclusione. Da oltre vent'anni, mattoncino su mattoncino, abbiamo portato progetti e possibilità per i ragazzi con bisogni speciali, abbattuto barriere,...EccoAlessandra Schilirò è stata sospesa dal servizio in polizia In occasione d ell'ultima ...perseguitata e quasi arsa sul rogo per aver manifestato pubblicamente e libera dal servizio il...