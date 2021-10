Nuovi rialzi per il petrolio, per la prima volta dal 2014 chiude sopra gli 80 dollari a New York. Prezzo record per l’alluminio (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il petrolio ha chiuso in rialzo a New York, con quotazioni in crescita dell’1,5% a 80,52 dollari al barile. E’ la prima volta dal 2014 che le quotazioni chiudono sopra gli 80 dollari. Il greggio Brent, che funge invece da riferimento per i mercati europei, ha raggiunto gli 83,6 dollari, a sua volta con un rialzo dell’ 1,5%. Nell’ultimo anno il Prezzo del barile è salito del 95%. Viceversa è sceso del 3% il Prezzo del gas che rimane comunque su livelli elevati. La giornata delle materie prime è stata connotata anche dal nuovo record dell’alluminio che in mattinata ha raggiunto i 3.014 dollari per tonnellata. Il metallo, la cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilha chiuso in rialzo a New, con quotazioni in crescita dell’1,5% a 80,52al barile. E’ ladalche le quotazioni chiudonogli 80. Il greggio Brent, che funge invece da riferimento per i mercati europei, ha raggiunto gli 83,6, a suacon un rialzo dell’ 1,5%. Nell’ultimo anno ildel barile è salito del 95%. Viceversa è sceso del 3% ildel gas che rimane comunque su livelli elevati. La giornata delle materie prime è stata connotata anche dal nuovodelche in mattinata ha raggiunto i 3.014per tonnellata. Il metallo, la cui ...

Advertising

moneypuntoit : ?? Azioni STMicroelectronics: puntiamo su nuovi rialzi. Come operare ?? - rtavideotaro : Nell'ultima settimana i casi di covid nelle scuole di Parma e provincia, hanno avuto un picco di rialzi. Raddoppiat… - VB411 : RT @aciapparoni: FISCO. BOZZA: NUOVI CRITERI catasto DAL 2026 NON PER DETERMINARE TASSE Quindi, che la facciamo a fare la riforma del catas… - carlokarl : RT @aciapparoni: FISCO. BOZZA: NUOVI CRITERI catasto DAL 2026 NON PER DETERMINARE TASSE Quindi, che la facciamo a fare la riforma del catas… - arabellara : RT @aciapparoni: FISCO. BOZZA: NUOVI CRITERI catasto DAL 2026 NON PER DETERMINARE TASSE Quindi, che la facciamo a fare la riforma del catas… -

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nuovi rialzi