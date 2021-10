Nobel per l’economia a Card, Angrist e Imbens (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Premio Nobel per l’economia 2021 assegnato al Canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens. L’Accademia reale svedese delle Scienze, che ha dato l’annuncio in video, in una nota spiega che il premio Nobel quest’anno si è concentrato sui rapporti di causa ed effetto nel mercato del lavoro, e sulle correlazioni fra eventi. “Attraverso esperimenti sul campo, David Card ha analizzato gli effetti del salario minimo, dell’immigrazione e dell’educazione sul mercato del lavoro”, spiega in una nota l’Accademia. “I suoi studi dei primi anni 90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni”.”I dati degli esperimenti sul campo sono difficili da interpretare”, scrive l’Accademia svedese. “A ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 11 ottobre 2021) (Teleborsa) – Premioper2021 assegnato al Canadese David, e agli statunitensi Joshua D.e Guido W.. L’Accademia reale svedese delle Scienze, che ha dato l’annuncio in video, in una nota spiega che il premioquest’anno si è concentrato sui rapporti di causa ed effetto nel mercato del lavoro, e sulle correlazioni fra eventi. “Attraverso esperimenti sul campo, Davidha analizzato gli effetti del salario minimo, dell’immigrazione e dell’educazione sul mercato del lavoro”, spiega in una nota l’Accademia. “I suoi studi dei primi anni 90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni”.”I dati degli esperimenti sul campo sono difficili da interpretare”, scrive l’Accademia svedese. “A ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Premio Nobel per l'economia 2021 è stato assegnato al canadese David Card, e agli statunitensi Joshua D.… - EnricoLetta : La dedica di ?@maurobiani? è quella di tutti noi per la scelta del #Nobel per la Pace a Maria #Ressa e Dmitry… - Giorgiolaporta : “Io so leggere i dati”. Quando Giorgio Parisi, oggi premio #Nobel per la #Fisica, illustrava le sue tesi in diretta… - biskero : RT @AndreaRoventini: Il neo premio Nobel Card e Kruger hanno mostrato in una ricerca empirica basata su un “esperimento naturale” che aumen… - RTrafficante : RT @martafana: David Card vince il (non)Nobel per l'economia per i suoi studi sul salario minimo. Insieme a Krueger furono i tra primi a so… -