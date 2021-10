Michelle Hunziker distrutta festeggia il compleanno di Sole e mamma Ineke

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Peril 10 ottobre è una data molto importante, è il giorno in cuiildi, la sua seconda figlia. E’ solo l’inizio perchénello stesso giornoanche ildi. Non è tutto, il 10 ottobre è il giorno in cuiha sposato Tomaso Trussardi. Ovvio che gran parte delle energie ieri siano andate ancora una volta per sua figlia, per la sua festa di. Come sempre il pranzo è dedicato ae poi nel tardo pomeriggio c’è il party perTrussardi con i suoi piccoli amici. Tutto nello stesso giorno ma questa volta a ...