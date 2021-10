Maxi-corteo contro il Green pass a Trieste, la questura: «È il più grande d’Italia». Spintoni a una troupe Rai – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono circa 15 mila le persone che questo pomeriggio, per la quarta manifestazione da settembre, sono scese in piazza a Trieste con i No Green pass. Si tratta del corteo più numeroso d’Italia, secondo fonti della questura. Tra i partecipanti No vax, portuali, tassisti, comuni cittadini e varie organizzazioni. «No Green pass, no apartheid», questo lo slogan dello striscione che guidava il corteo partito da riva Traiana intorno alle 15.15 del pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2021. Diversi i disagi al traffico. «Voi bloccate la nostra vita, noi la città», ha urlato al microfono uno dei rappresentanti del movimento, che si trovava a capo del corteo a bordo di un camper. Una delegazione dei manifestanti, contrari alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sono circa 15 mila le persone che questo pomeriggio, per la quarta manifestazione da settembre, sono scese in piazza acon i No. Si tratta delpiù numeroso, secondo fonti della. Tra i partecipanti No vax, portuali, tassisti, comuni cittadini e varie organizzazioni. «No, no apartheid», questo lo slogan dello striscione che guidava ilpartito da riva Traiana intorno alle 15.15 del pomeriggio di oggi, 11 ottobre 2021. Diversi i disagi al traffico. «Voi bloccate la nostra vita, noi la città», ha urlato al microfono uno dei rappresentanti del movimento, che si trovava a capo dela bordo di un camper. Una delegazione dei manifestanti, contrari alla ...

