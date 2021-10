Lello Arena ed Enzo Avitabile, insieme sul palcoscenico del Teatro Cilea danno inizio al tour nazionale dello spettacolo “Fatti e Canzoni” (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Olga Chieffi “Fatti e Canzoni” lo spettacolo di Lello Arena ed Enzo Avitabile è la proposta di una filosofia dell’emozione vissuta, di una patosofia come “sapere del senso” volta, contro l’evidente deprivazione emozionale che è riscontrabile negli atteggiamenti psicologici e morali contemporanei; deprivazione patica, insensibilità alla differenza, che ha il suo fondamento nell’illusione della ricerca di un senso della vita nelle cose in-differenti e non piuttosto nell’evento del sentire, nell’emozione vissuta. Evocati, a sipario chiuso, dai ragazzi della Cilea Academy, Esmeraldo Napodano, Carmine Bassolillo, Angelo Pepe e Elisabetta Romano, attraverso quelle parole e quei versi che sono nel vocabolario o nel sentire di tutti noi: ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 ottobre 2021) di Olga Chieffi “” lodiedè la proposta di una filosofia dell’emozione vissuta, di una patosofia come “sapere del senso” volta, contro l’evidente deprivazione emozionale che è riscontrabile negli atteggiamenti psicologici e morali contemporanei; deprivazione patica, insensibilità alla differenza, che ha il suo fondamento nell’illusione della ricerca di un senso della vita nelle cose in-differenti e non piuttosto nell’evento del sentire, nell’emozione vissuta. Evocati, a sipario chiuso, dai ragazzi dellaAcademy, Esmeraldo Napodano, Carmine Bassolillo, Angelo Pepe e Elisabetta Romano, attraverso quelle parole e quei versi che sono nel vocabolario o nel sentire di tutti noi: ...

PrinceKastaDOr : RT @rio_vela: - 'Non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare' - Lascia stare, ...'non c'ho un cane con'...… - rio_vela : - 'Non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare' - Lascia stare, ...'non c'ho un ca… - penelopeftcruzx : Lello Arena è in formissima - andreaAM74 : @repubblica Ciao Lello Arena - _PuntoZip_ : Cinema Troisi, al via l’omaggio a Massimo Troisi e la sezione Troisi Kids: domani Lello Arena presenta Ricomincio d… -