L’apertura di Marca | “Stanno distruggendo il calcio”

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Il quotidiano spagnolostamattina, 11 ottobre 2021, apre con un titolo forte, in merito alla sconfitta della Spagna in Nations League, con l’episodio arbitrale sul gol del 2-1 di Mbappé, il fuorigioco non segnalato per l’interpretazione di giocata del difensore che lo ha rimesso in gioco.titola: “il”. Un’incomprensibile interpretazione del VAR di una nuova ridicola regola del fuorigioco rovina la Spagna. Un episodio che certamente farà parlare tanto. Foto: AperturaL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.