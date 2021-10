La versione di Willy Wonka di Timothée Chalamet

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Eccolo, ildi. Lo vedi al cinema nei panni di Paul Atreides nel Dune di Villeneuve, ma nel frattempo l'attore pubblica la prima immagine nel look del maestro cioccolataio. Cilindro, foulard e giacca vinaccia. Icona di stile quanto talento cinematografico,eredita i panni (letteralmente) che in passato sono stati indossati prima da Gene Wilder, poi da Johnny Depp. Un'eredità che potrebbe risultare pesante per chiunque, ma forse non lo è per il giovane attore, protagonista di una vera e propria-mania che non accenna a diminuire. Tutto è cominciato nel 2017, anno del fortunatissimo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, seguito da Hostils e Lady Bird di Greta Gerwig. Poi, il 2019:è protagonista di Un giorno di ...