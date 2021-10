La Russa: “Mozione Pd strumentale. Certi no vax utili a stato di tensione” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – Strategia della tensione o della distorsione? Secondo Ignazio La Russa alcuni personaggi protagonisti dell’assalto alla sede della Cgil sono sicuramente funzionali e creano un danno soprattutto alla destra. “Sono stati molto funzionali a chi vuol creare uno stato di tensione e tentare di danneggiare la destra”, afferma l’esponente di Fratelli d’Italia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La Russa: “Volontà di lasciarli fare e poi gridare al lupo?” “Io ho visto, in mezzo a tanti che volevano solo manifestare, gli stessi che due settimane fa avevano disturbato il comizio della Meloni a Milano, cercando l’incidente. Gente che si muoveva senza controllo o divieti, che ha gridato slogan contro di noi e lasciata entrare in piazza Duomo nonostante Giorgia avesse avvertito ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott – Strategia dellao della distorsione? Secondo Ignazio Laalcuni personaggi protagonisti dell’assalto alla sede della Cgil sono sicuramente funzionali e creano un danno soprattutto alla destra. “Sono stati molto funzionali a chi vuol creare unodie tentare di danneggiare la destra”, afferma l’esponente di Fratelli d’Italia in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La: “Volontà di lasciarli fare e poi gridare al lupo?” “Io ho visto, in mezzo a tanti che volevano solo manifestare, gli stessi che due settimane fa avevano disturbato il comizio della Meloni a Milano, cercando l’incidente. Gente che si muoveva senza controllo o divieti, che ha gridato slogan contro di noi e lasciata entrare in piazza Duomo nonostante Giorgia avesse avvertito ...

