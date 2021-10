Inter, per l’attacco piace anche Belotti: possibile arrivo a gennaio, ma tutto dipende da Sanchez (Di lunedì 11 ottobre 2021) Andrea Belotti nel mirino dell’Inter per il calciomercato di gennaio C’è anche Andrea Belotti sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio come rinforzo per l’attacco nel mercato di gennaio. L’attaccante italiano è in scadenza di contratto con il Torino che potrebbe lasciarlo partire a stagione in corsa per non perderlo a zero. “Belotti da tempo è nei pensieri di Marotta. L’ad l’aveva promesso a suo tempo proprio a Conte e aveva rimesso ad agosto il centravanti nel mirino come alternativa a Correa – una volta infortunatosi Thuram – contattando direttamente Urbano Cairo. Il capitano del Toro, oltre a essere perfettamente compatibile con Lautaro, è italiano (Marotta, storicamente, predilige gli azzurri anche per cementare lo ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 11 ottobre 2021) Andreanel mirino dell’per il calciomercato diC’èAndreasul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio come rinforzo pernel mercato di. L’attaccante italiano è in scadenza di contratto con il Torino che potrebbe lasciarlo partire a stagione in corsa per non perderlo a zero. “da tempo è nei pensieri di Marotta. L’ad l’aveva promesso a suo tempo proprio a Conte e aveva rimesso ad agosto il centravanti nel mirino come alternativa a Correa – una volta infortunatosi Thuram – contattando direttamente Urbano Cairo. Il capitano del Toro, oltre a essere perfettamente compatibile con Lautaro, è italiano (Marotta, storicamente, predilige gli azzurriper cementare lo ...

Advertising

capuanogio : L’#Inter spenderà 100mila euro per portare a Roma gli argentini nella notte tra venerdì e sabato d i cileni (che co… - FBiasin : “L’#Inter spenderà circa 100mila euro per far rientrare i suoi giocatori sudamericani in tempo per #LazioInter”. 2… - Inter : ??? | NAZIONALI Assist per @EdDzeko in campo 90' con la Bosnia ?? - news24_inter : Lazio Inter, novità di formazione: Darmian e Dimarco favoriti sugli esterni - AmalaTV_ : CdS - Inter, il 28/10 l’assemblea degli azionisti approverà il bilancio con perdita record di 245,6 mln. Sarà poi c… -