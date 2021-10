GF Vip, Manuel tratta malissimo Nicola: il gesto scortese che ha indignato il web (VIDEO) (Di lunedì 11 ottobre 2021) Più passano i giorni e più i concorrenti del GF Vip tirano fuori la loro personalità e la loro vera natura, tra di essi c’è anche Manuel Bortuzzo, che di recente ha compiuto un gesto scortese verso Nicola Pisu. Il nuotatore stava chiacchierando con Francesca Cipriani quando, improvvisamente, è arrivato l’altro coinquilino. In quel momento, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Più passano i giorni e più i concorrenti del GF Vip tirano fuori la loro personalità e la loro vera natura, tra di essi c’è ancheBortuzzo, che di recente ha compiuto unversoPisu. Il nuotatore stava chiacchierando con Francesca Cipriani quando, improvvisamente, è arrivato l’altro coinquilino. In quel momento, L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Italia_Notizie : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo sbotta contro Lulù Selassié: “Mi fai seccare le pa**e, non li voglio i tuoi ba… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié: 'Non voglio i tuoi baci, basta!' - infoitcultura : Gf Vip, Manuel Bortuzzo mai visto: 'Allora inizia a non rompermi i cog***'. Brutlizzata Lulù, brividi nella casa - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo scarica definitivamente Lulù Selassiè - infoitcultura : GF Vip 6, Manuel Bortuzzo: parla il migliore amico -