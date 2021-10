Gf VIP | Manuel sbotta contro Lulù «Non rompermi i cog*ioni» VIDEO

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Frequentazione al capolinea perBortuzzo eSelassié, dopo le ultime scenate di gelosia della principessa al Gf VIP: il nuotatore stanco delle continue richieste di attenzione della ragazza, cercando di farle capire che è finita e non è interessato a continuare la conoscenza. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Gf VIP,violentata...

Advertising

Gresy73 : GF Vip, Lulù contro Manuel: lo sfogo nella notte. Ma quella frase l'ha detta davvero? - Gazzettino : #gf vip, Lulù contro Manuel: lo sfogo nella notte. Ma quella frase l'ha detta davvero? - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Gfvip, Manuel e Lulu sempre più lontani - fanpage : #Gfvip, Manuel e Lulu sempre più lontani - infoitcultura : GF Vip, Lulù contro Manuel: lo sfogo nella notte. Ma quella frase l'ha detta davvero? -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Manuel

La sua esperienza al GF6 è stata desolante e pessima: 'Mi aspettavo di essere eliminato, ... Ho parlato anche cone ho capito subito che era un ragazzo sincero. Vedremo come si evolverà la ...Continuano le tensioni traBortuzzo e Lulù Selassié . Mentre il giovane nuotatore continua a reclamare più spazi nella Casa del Grande Fratello, la principessa etiope non si arrende, rendendosi protagonista di ...Ultime news dal GF VIP 6: Lulù chiede a Manuel l'ennesima possibilità ma lui chiude. La principessa avrà compreso?Tra Lulù e Manuel Bortuzzo, al Grande Fratello Vip, i rapporti si sono decisamente raffreddati. Il discorso che il giovane nuotatore ha fatto alla principessa etiope sembra non aver colto ...