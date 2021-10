Fondazione Open | due nuovi indagati per traffico d’influenze dalla procura di Firenze

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ci sono duenell’inchiesta delladisulla, creata per essere la “cassaforte” della corrente di Matteo Renzi ai tempi della scalata al Pd e l’entrata a Palazzo Chigi. I duesono Luca Casagni Lippi, il cui studio aè stato perquisito nei giorni scorsi, e l’imprenditore cinematografico Alessandro Di Paolo. L’accusa è diche, secondo quanto appreso, viene contestata a loro in concorso con l’ex presidente di, l’avvocato Alberto Bianchi. I fatti contestati dall’accusa sono relativi agli anni 2016 e 2017 e riguarderebbero donazioni di denaro fatte alla...

Il Fatto Quotidiano

Nuovi nomi sul registro degli indagati nell'inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open che era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. (ANSA) ...Nuovi nomi sul registro degli indagati nell'inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open che era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi. Accusati di traffico di influen ...