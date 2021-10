Draghi alla sede nazionale della Cgil, l'abbraccio con Landini (Di lunedì 11 ottobre 2021) È durata circa mezz'ora la visita del presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla sede della Cgil a Roma, assaltata sabato durante la manifestazione contro il Green pass. Il premier è stato accolto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) È durata circa mezz'ora la visita del presidente del Consiglio, Marioa Roma, assaltata sabato durante la manifestazione contro il Green pass. Il premier è stato accolto ...

