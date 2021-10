Davide Cassani dice addio alla Federciclismo: è definitivo (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – E’ definitivo l’addio di Davide Cassani alla Nazionale e, quindi, alla Federciclismo. Il faentino, commissario tecnico azzurro per otto anni e, in pratica, ‘esonerato’ durante l’Olimpiade di Tokyo, non ha accettato la proposta del presidente della Fci Cordiano Dagnoni e del consiglio federale di un nuovo incarico in ambito federale. La Federiclismo gli aveva proposto il ruolo di direttore generale della Società Ciclistica Servizi, ma Cassani ha rifiutato. Così ora la Federciclismo, con una nota, ufficializza l’addio e, dopo i ringraziamenti di rito, il presidente Dagnoni spiega di aver “considerato Davide una risorsa per il movimento ciclistico e per questo mi sarebbe piaciuto percorrere ancora ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – E’l’diNazionale e, quindi,. Il faentino, commissario tecnico azzurro per otto anni e, in pratica, ‘esonerato’ durante l’Olimpiade di Tokyo, non ha accettato la proposta del presidente della Fci Cordiano Dagnoni e del consiglio federale di un nuovo incarico in ambito federale. La Federiclismo gli aveva proposto il ruolo di direttore generale della Società Ciclistica Servizi, maha rifiutato. Così ora la, con una nota, ufficializza l’e, dopo i ringraziamenti di rito, il presidente Dagnoni spiega di aver “consideratouna risorsa per il movimento ciclistico e per questo mi sarebbe piaciuto percorrere ancora ...

