Dalla ISS una foto preoccupante dell’Europa | cos’è qual bagliore sopra di noi?

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Thomas Pesquet è un ingegnere, aviatore e astronauta francese dell’Agenzia spaziale europea. Nel 2016 partecipò al suo primo volo spaziale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la missione Sojuz MS-03. Ed oggi è ancora a bordo della ISS. Oltre a esserne un membro dell’equipaggio, è anche un appassionato digrafia, e ne ha regalate alcune molto interessanti. Ladi PesquetISSUna in particolare, che gira sul web in queste settimane, mostra unbluastro immediatamente al didel nostro Continente. Sembrerebbecosa di cui ci si potrebbe dover preoccupare, ma per fortuna pare che non sia così. Ilsarebbe infatti un evento luminoso transitorio che è facilmente osservabileStazione ...

istsupsan : ??Premio #Nobel per la #medicina a David Julius e Ardem Patapoutian, per gli studi sui recettori nervosi di temperat… - MatteoAiello12 : RT @FnpCisl: DATI #ISS #10ottobre #Salutementale Gli #anziani sono i più colpiti dalla #depressione: ne soffre 1 su 7. I sintomi depressivi… - Rosanna_Oliva : RT @FnpCisl: DATI #ISS #10ottobre #Salutementale Gli #anziani sono i più colpiti dalla #depressione: ne soffre 1 su 7. I sintomi depressivi… - Mariocanale47 : RT @FnpCisl: DATI #ISS #10ottobre #Salutementale Gli #anziani sono i più colpiti dalla #depressione: ne soffre 1 su 7. I sintomi depressivi… - ItaliaDeiMatti : @gpuntoa @Igorismo98 @francis37225398 @Potito40709597 @Lorenzo36522471 @LelloEsposito5 Vai a leggere le statistiche… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla ISS

... OMAC) e altrettanti verranno rimossicapsula nelle prossime settimane per ulteriori ... Atlas V N22 e portelloni di attracco sulla. Attualmente viene indicata la primavera 2022 per la ...... come invece avviene per i lanci spaziali come quelli diretti verso la(pagatiNASA) o dei turisti spaziali. Starlink sta per uscirefase di beta testing e diventare un vero e proprio ...Guida alle direttive di Iss, Regioni e governo. L’isolamento per tutta la classe scatterà solo oltre i tre positivi ...L’80 percento di over 12 è già immunizzato, ma due su dieci fra i 30 e i 40 anni non hanno avuto neanche una dose ...