(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. (Labitalia) - “L'acquisto di Borsa Italiana da parte dicon il contestuale ingresso di Cassa Depositi e Prestiti è un punto di forza per il Paese. Grazie a questo accordo abbiamo la possibilità di triplicare la capitalizzazione e il numero delle aziende quotate. I numeri evidenziano l'importanza di questo passaggio. La borsa francese ha un volume d'affari di 2800 miliardi di euro con oltre duemila aziende quotate contro i 750 miliardi di Borsa italiana con 370 aziende quotate. Grazie aarriveranno anche capitali stranieri a portare liquidità nelle nostre casse. E' evidente che abbiamo tutto da guadagnare”. Queste le parole di Sestino Giacomoni (Fi), presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti, nel corso del webinar 'Addio alla Borsa italiana: mercati alternativi e Fintech, nuovi strumenti ...

Advertising

lifestyleblogit : Cnpr: Euronext è una straordinaria opportunità - - infoitinterno : Finanza; CNPR, Euronext è una straordinaria opportunità - Scisciano : Finanza, CNPR: “Euronext è una straordinaria opportunità”: Giacomoni (Fi):“Con la nuova proprietà di ‘Borsa Italian… - bizcommunityit : Finanza, CNPR: Euronext è straordinaria opportunità #finanzaemercati - fattidinapoli : Finanza: CNPR, Euronext è una straordinaria opportunità - -

Ultime Notizie dalla rete : Cnpr Euronext

Teleborsa

SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Finanza;è una straordinaria opportunità Notizia precedente Sabato 16 ottobre - La Notte dei Senza Dimora torna in piazza a Bari, ...SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA Milano, cori razzisti alla finale di UEFA Nations League: 2 DASPO Notizia precedente Finanza;è una straordinaria opportunità Notizia ...Roma, 11 ott. (Labitalia) - “L'acquisto di Borsa Italiana da parte di Euronext con il contestuale ingresso di Cassa Depositi e Prestiti è un punto di forza per ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 ottobre 2021 – “L’acquisto di Borsa Italiana da parte di Euronext con il contestuale ingresso di Cassa Depositi e Prestiti è un punto di forza per il Paese. Grazie a qu ...