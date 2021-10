Cerca di entrare in ospedale mostrando il Green pass di Macron: arrestato 19enne di Marsiglia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un ragazzo di 19 anni di Marsiglia è stato arrestato per aver finto di essere il presidente francese Emmanuel Macron, usando i suoi documenti. Prima di entrare in ospedale per sottoporsi a una visita medica ha infatti esibito un Green pass con il codice Qr del presidente francese. Il tentativo di truffare il personale ospedaliero è potuto avvenire perché tempo fa il codice era finito sui social e da allora il presidente ne ha ricevuto uno nuovo. Il giovane, racconta il sito Actu17, aveva usato il codice del presidente per fabbricarsi un Green pass. Le forze di sicurezza se ne sono accorte subito e hanno fermato il ragazzo. Quando è estato arrestato, il 19enne si è difeso dicendo di averlo fatto per ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un ragazzo di 19 anni diè statoper aver finto di essere il presidente francese Emmanuel, usando i suoi documenti. Prima diinper sottoporsi a una visita medica ha infatti esibito uncon il codice Qr del presidente francese. Il tentativo di truffare il personale ospedaliero è potuto avvenire perché tempo fa il codice era finito sui social e da allora il presidente ne ha ricevuto uno nuovo. Il giovane, racconta il sito Actu17, aveva usato il codice del presidente per fabbricarsi un. Le forze di sicurezza se ne sono accorte subito e hanno fermato il ragazzo. Quando è estato, ilsi è difeso dicendo di averlo fatto per ...

Advertising

spartacvs : @cgilnazionale @CislNazionale @UILofficial Una domanda: La sede assalita dai 'fassisti' il 9/10/2021 il sabato mi r… - AleCalzav : RT @emimagistri: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Ah Vittò, ma l’aggressione ai poliziotti per entrare e devastare la sede della Cgil è giusta… - shevathas : @MauroV1968 2/n se tutti son fascisti allora nessuno lo è. Il secondo è la poca chiarezza da parte del governo, anc… - emimagistri : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Ah Vittò, ma l’aggressione ai poliziotti per entrare e devastare la sede della Cgil è… - AMDdamanna : @fabri1166 Ma figurati, cerca di entrare meglio nel MoViMento, sai quanto girerà ovunque per crearsi una credibilità? -

Ultime Notizie dalla rete : Cerca entrare Oroscopo Paolo Fox oggi lunedì 11 Ottobre 2021, previsioni segno per segno A livello sentimentale, cerca con tutti i mezzi che le terze parti non interferiscano ... La persona che sta per entrare nella tua vita non è imparentata con i tuoi soliti circoli. Controcopertina.com ...

CON I MANIFESTANTI, SENZA SE E SENZA MA (di Matteo Fais) Chi varca la sua soglia dovrebbe vergognarsi di entrare in quel pantano di merda e menzogne, ... Il Sistema cerca di sottometterti in modo soft. Al limite, ricorre al ricatto mascherato, come nel caso ...

Bologna, cerca di far entrare 4 telefoni cellulari in carcere col drone. Denunciato il Resto del Carlino Caro Sofri, la Chiesa non è una «colossale organizzazione per l’abuso dei minori» Considerazioni a margine del Rapporto francese sugli abusi sessuali del clero e delle indebite conclusioni che si cerca di trarne ...

A livello sentimentale,con tutti i mezzi che le terze parti non interferiscano ... La persona che sta pernella tua vita non è imparentata con i tuoi soliti circoli. Controcopertina.com ...Chi varca la sua soglia dovrebbe vergognarsi diin quel pantano di merda e menzogne, ... Il Sistemadi sottometterti in modo soft. Al limite, ricorre al ricatto mascherato, come nel caso ...Considerazioni a margine del Rapporto francese sugli abusi sessuali del clero e delle indebite conclusioni che si cerca di trarne ...