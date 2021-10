Calciomercato Napoli, annuncio bomba: “Insigne non rinnoverà” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Calciomercato Napoli, il rinnovo del capitano Lorenzo Insigne ora sembra davvero impossibile: le ultime dichiarazioni fanno tremare i tifosi Un azzurro rischia di andare via a Parametro Zero (Getty Images)Il Napoli di Luciano Spalletti sta vivendo un gran periodo di forma, ma ben presto potrebbe tornare sul Calciomercato. Infatti nonostante le sette vittorie consecutive in campionato, il capitano Lorenzo Insigne sembrerebbe pronto a cambiare maglia a fine stagione. Il numero 24 azzurro non sembrerebbe aver mandato giù il comportamento di Aurelio De Laurentiis, che l’avrebbe trattato come l’ultimo dei panchinari. A svelare il clamoroso retroscena ci ha pensato Michele Criscitiello. Il volto principale di Sportitalia nel suo editoriale ha scritto: “De Laurentiis ha ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 11 ottobre 2021), il rinnovo del capitano Lorenzoora sembra davvero impossibile: le ultime dichiarazioni fanno tremare i tifosi Un azzurro rischia di andare via a Parametro Zero (Getty Images)Ildi Luciano Spalletti sta vivendo un gran periodo di forma, ma ben presto potrebbe tornare sul. Infatti nonostante le sette vittorie consecutive in campionato, il capitano Lorenzosembrerebbe pronto a cambiare maglia a fine stagione. Il numero 24 azzurro non sembrerebbe aver mandato giù il comportamento di Aurelio De Laurentiis, che l’avrebbe trattato come l’ultimo dei panchinari. A svelare il clamoroso retroscena ci ha pensato Michele Criscitiello. Il volto principale di Sportitalia nel suo editoriale ha scritto: “De Laurentiis ha ...

