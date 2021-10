Calcio: Nicolato, 'con la Svezia non sarà una gara a senso unico' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Monza, 11 ott. - (Adnkronos) - E' già aria di scontro diretto. Con tre vittorie in altrettante partite e la seconda posizione in classifica ad una sola lunghezza dalla Svezia, che però ha giocato una gara in più, la Nazionale Under 21 si gioca domani allo stadio di Monza (diretta Rai2, ore 17.30) una chances importante per allungare il passo e prendere il largo. I prossimi novanta minuti, infatti, offrono come menù proprio la sfida con gli svedesi che gli Azzurrini, giocando in casa, cercheranno di sfruttare al massimo. “Mi aspetto una partita di buon livello – spiega il tecnico Paolo Nicolato nella conferenza stampa della vigilia - e una squadra che ci farà soffrire. Non sarà una gara a senso unico, dovremo saper attaccare bene, leggere i momenti. Sono gare che ti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Monza, 11 ott. - (Adnkronos) - E' già aria di scontro diretto. Con tre vittorie in altrettante partite e la seconda posizione in classifica ad una sola lunghezza dalla, che però ha giocato unain più, la Nazionale Under 21 si gioca domani allo stadio di Monza (diretta Rai2, ore 17.30) una chances importante per allungare il passo e prendere il largo. I prossimi novanta minuti, infatti, offrono come menù proprio la sfida con gli svedesi che gli Azzurrini, giocando in casa, cercheranno di sfruttare al massimo. “Mi aspetto una partita di buon livello – spiega il tecnico Paolonella conferenza stampa della vigilia - e una squadra che ci farà soffrire. Nonuna, dovremo saper attaccare bene, leggere i momenti. Sono gare che ti ...

