BMW M2 CS Racing Cup: Gazzetta in gara a Mugello (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gazzetta ha ottenuto la partecipazione dopo la vittoria del BMW Sim Media Challenge 2021 il campionato virtuale con le M6 organizzato da BMW

Ultime Notizie dalla rete : BMW Racing BMW M2 CS Racing Cup: Gazzetta in gara a Mugello Siamo scesi in pista con una potentissima BMW M2 da corsa sul circuito del Mugello in occasione dell'ultimo appuntamento dell'anno del campionato italiano BMW M2 CS Racing Cup. Un monomarca molto gettonato sin dal suo debutto in questo 2021 che ha tra i suoi punti forti la capacità di mettere a disposizione dei piloti un'auto molto veloce e ...

Gustavo Sandrucci primo campione della BMW M2 CS Racing Cup Italy Motorsport.com, Edizione: Italia Gustavo Sandrucci primo campione della BMW M2 CS Racing Cup Italy Il viterbese di Progetto E20 by L’Automobile si impone due volte al Mugello e conquista il titolo 2021, con vittoria al photofinish su Ferrara.

Bmw M2 Cs racing cup, Sandrucci col titolo in tasca conquista un altro successo Bmw M2 Cs racing cup, Sandrucci col titolo in tasca conquista un altro successo. Sport - Motori - Il pilota viterbese chiude la stagione con le vittorie di Monza, Misano, Vallelunga e le due del Mugel ...

