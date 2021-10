Auto si ribalta nella notte: muore un 31enne (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un uomo di 31 anni è morto nella notte in un incidente stradale sulla strada Castiglionese a Grosseto. L'Auto dove si trovava il 31enne si è ribaltata per cause ancora da chiarire. Nell'incidente un ... Leggi su lanazione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un uomo di 31 anni è mortoin un incidente stradale sulla strada Castiglionese a Grosseto. L'dove si trovava ilsi èta per cause ancora da chiarire. Nell'incidente un ...

