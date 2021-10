Ascolti tv 10 ottobre 2021 | la domenica del calcio in tv su Rai1 sia in prime time che nel pomeriggio

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Glitv di ieri10, vedono suggiare ine non solo con tanto. La finale di Nations League Spagna-Francia vince con 5.416.000 spettatori pari al 22.9% di share. Si ferma al 15.2% Canale5 con Scherzi a Parte e 2.932.000 spettatori. Terza piazza per Rai3 con Che … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 10 Ottobre #AgoraWeekend ha registrato nel programma domenicale 384.000 telespettatori par… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 10 Ottobre #UnoMattinaInFamiglia ha totalizzato nella puntata domenicale; 588.000 telespet… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 10 Ottobre L'ultima puntata della settimana di #CadutaLibera ha totalizzato 3.090.000 tele… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 10 Ottobre #LEredita ha conquistato nell'ultimo programma della settimana 3.907.000 telesp… - tv_ascolti : #AscoltiTV ???? Domenica 10 Ottobre #PaperissimaSprintDomenica ha registrato 3.57.000 telespettatori pari al 14.8%… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti ottobre

... Grande Fratello Vip, nuova sfida con la fiction I Bastardi di Pizzofalcone 3 Torna la sfida intra I Bastardi di Pizzofalcone e il Grande Fratello Vip stasera, lunedì 11: Alfonso ...domenica 10: auditel Scherzi a parte, Che tempo che fa e Spagna - Francia (finale Nations League) Qui di seguito i principali programmi andati in onda ieri sera, domenica 10: ...Red Canzian, Scherzi a parte: ghostwriter scrive un libro falso su di lui Ieri è andata in onda una nuova puntata di Scherzi a parte e tra le vittime ...Giornate FAI d’Autunno, luoghi inaccessibili o poco conosciuti in Italia.Tra questi, 42 beni delle Forze Armate per centenario del Milite ...