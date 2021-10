ACR Messina | arrivata l’ufficialità | Ezio Capuano sostituisce Salvatore Sullo

Advertising

marinabeccuti : ACR Messina, dopo l'esonero di Sullo c'è il nuovo allenatore - Torinogranatait : ACR Messina, dopo l'esonero di Sullo c'è il nuovo allenatore - TSTARANTO : Serie C/C: Eziolino Capuano nuovo allenatore dell'ACR Messina - Infomessina : Ufficiale, Eziolino Capuano sostituisce Sullo nella panchina dell'Acr Messina - letteraemme_ : Calcio: il nuovo allenatore dell’Acr Messina è Ezio Capuano -

Ultime Notizie dalla rete : ACR Messina

L'comunica che Ezio Capuano è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Lo staff è composto da Giuseppe Padovano, allenatore in seconda, Giovanni Micallo, collaboratore tecnico con ...Commenta per primo L'ha un nuovo allenatore: il club siciliano ha deciso di affidare la panchina ad Ezio Capuano dopo la sconfitta interna contro il Monterosi - la quarta consecutiva nel girone C del ...La società peloritana ha optato per un cambio in panchina con l'obiettivo di dare una svolta significativa a una stagione fin qui amara ...Sasà Sullo non è più l'allenatore del Messina. Le quattro sconfitte consecutive sono state fatali all'ex centrocampista giallorosso, che conclude quindi prematuramente la sua avventura in riva allo St ...